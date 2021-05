Zughersteller Stadler befürchtet russische Industriespionage

Das technische Know-how sei das grösste Kapital des Unternehmens, sagte ein Sprecher von Stadler in der «Welt am Sonntag». «Wir müssen nun fürchten, dass es konträr zu unseren vertraglichen Vereinbarungen in die Hand von Wettbewerbern fällt», erklärte er. «Besonders kritisch sehen wir dabei, dass es sich hier um russische Wettbewerber handelt, die in den europäischen Markt drängen und so Zugang zu geschützter und dem Betriebsgeheimnis unterliegender Technologie erhalten könnten.»