Oberländer Jungpolitiker wollen gratis Tampons in Schulen

Die beiden finden es widersinnig, dass elementare Hygieneprodukte wie Seife und Toilettenpapier in öffentlichen WCs, so auch an Schulen, bereits heute kostenlos zur Verfügung stehen, Produkte für die Menstruationshygiene aber nicht. «Hygieneprodukte während der Menstruation sind ein Muss», betonen die beiden im Postulat.

Doch die Menstruation sei halt ein Tabuthema, wenngleich rund die Hälfte der Bevölkerung «direkt davon betroffen ist, war oder sein wird». Die freie Verfügbarkeit von Hygieneprodukten nehme Frauen Stress und Bedenken wegen Blutflecken und unangenehmen Situationen.

Sogar Menstruationstassen?

Der Regierungsrat solle deshalb prüfen, wie in allen vom Kanton Zürich betriebenen öffentlichen Schulen kostenlose Menstruationshygieneprodukte zur Verfügung gestellt werden und ob wiederverwendbare Menstruationstassen ins Konzept integriert werden könnten. Ausserdem wollen sie wissen, wie sich das Thema der Menstruation noch stärker in den Schulunterricht einbauen lasse.

Der Kanton Zürich wäre allerdings eine Art Pionier mit Massnahmen dieser Art. Der Blick der Postulanten muss deshalb relativ weit in die Ferne wandern für einen Vergleich: Das Schottische Parlament dient dazu; dieses verabschiedete erst letzten Herbst eine kostenlose Bereitstellung von Menstruationsprodukten.

Wenigstens die Schulen

Walder und Columberg räumen ein, dass für gewisse Gesetzesänderungen wohl das nationale Parlament zuständig wäre, doch der Kanton solle zumindest tun, was er könne, um die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben. Mit der Massnahme allein an öffentlichen Schulen sei das Problem natürlich nicht gelöst. Aber immerhin würde der Kanton einen Teil zu einer faireren Situation beitragen.

Die beiden Jungpolitiker aus der Region erhalten für ihr Postulat noch Schützenhilfe; unterzeichnet haben es neben der 40-jährigen stadtzürcher AL-Rätin Melanie Berner auch etwas ältere Kantonsrätinnen, namentlich Barbara Günthard Fitze (EVP, Winterthur, 64) und Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch, 52).