Baumer Dampfloks dürfen wieder raus aus der Remise

Am frühen Morgen wird in der Remise mit Öl-Lappen und Holz das Feuer für die «Hinwil» entfacht. Im geschlossenen Kessel der 100-jährigen Lok kocht bereits das Wasser. In der Bahnhofshalle Bauma finden sich Familien, die sich einen günstigen Platz im Zugabteil sichern wollen. Es wird zum Start gepfiffen und mit einem lauten Zischen gehts voran.