Wenn der Gummiwurm zum Tod führt

Tiere, die aufgrund von Plastik in ihren Mägen oder um ihre Körper gewickelt tragisch verenden, verbindet man primär mit den Weltmeeren. Manch einer dürfte noch an die Plakate entlang von Kuhweiden denken, auf denen Autofahrer und Spaziergänger angehalten werden, ihren Abfall nicht einfach auf die Wiesen zu werfen. Doch das Problem von Plastik in der Umwelt hinterlässt auch in luftiger Höhe Spuren.