Seit 50 Jahren besteigen sie Tösstaler Dächer

«Es ist schön rückblickend zu sehen, was man alles erreicht hat», sagt Hans Truninger. Der Kollbrunner gründete am 1. Mai 1971 die Truninger Spenglerei AG. Dafür eröffnete der damals erst 23-jährige, gelernte Spengler- und Sanitärinstallateur in der elterlichen Liegenschaft an der Töbelistrasse in Kollbrunn seine erste Werkstatt.