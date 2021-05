Nun hat es plötzlich zu wenig Impfbüchlein

Jetzt gehts so richtig los: In den nächsten Monaten werden sich in der Schweiz wöchentlich mehrere Hunderttausend Personen gegen Corona impfen lassen. Als Beleg erhalten sie in der Regel eine ausgedruckte Impfbestätigung. Diese enthält den Ort und das Datum der Impfung sowie Informationen zum verabreichten Impfstoff. Zusätzlich lassen sich viele die Immunisierung im gelben Impfbüchlein eintragen, nicht zuletzt in der Hoffnung, dieses gelte notfalls als Attest für Auslandsreisen.