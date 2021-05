Die Schweizer haben eine Katastrophen-Gedächtnislücke

Schon mehr als 10’500 Menschen sind in der Schweiz nachweislich an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit gehört die aktuelle Pandemie zu den schlimmsten in der Geschichte des Landes. Das zeigt ein Vergleich mit allen Grippewellen der letzten 144 Jahre: Setzt man die Zahl der Todesfälle ins Verhältnis zur Bevölkerung des jeweiligen Jahres, wurde Covid-19 nur von der Spanischen Grippe vor mehr als hundert Jahren übertroffen.