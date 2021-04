Zürich impft nun auch über 50-Jährige, aber der Rückstand wächst

Die Zuversicht steigt, dass in der Schweiz bald alle einen Impftermin buchen können. Bis Ende Mai werden in der Schweiz nach aktuellsten Informationen weit über 2 Millionen Impfdosen erwartet. Davon werden gemäss Verteilschlüssel mindestens 400’000 in den Kanton Zürich gehen. Etliche Kantone haben deshalb ihre Zurückhaltung aufgegeben, im Kanton Waadt werden bereits die 18-Jährigen geimpft.