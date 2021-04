Wenn «Post-Corona»-Schilder durch den Griespark fliegen

Am Mittwochnachmittag tummeln sich Senioren, Mütter, junge Familien und Teenager im Griespark. Bei schönem Wetter flanieren einige achtlos an den zahlreichen aufgestellten Plakaten vorbei, die die Outdoor-Ausstellung «Post Corona» umfassen. Nicht so Jürgen Neuenhahn aus Volektswil. Er findet die Plakate interessant. Nur die langen Texte seien übertrieben. «Eine ganze Seite Text ist zu viel. Weniger wäre hier mehr gewesen.», sagt Neuenhahn.