Oberländer wundern sich über tief fliegende Armeeflugzeuge

Täglich höre er die Flugzeuge. «Gestern sogar nach 20 Uhr», sagt ein Anwohner aus Hinwil, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Früher habe es auch auf dem Hasenstrick startende Flugzeuge gegeben, das habe aber nicht gross gestört. «Wenn sie allerdings mehrmals täglich durchblochen, fragt man sich schon, was los ist.»

Mit dieser Frage ist er nicht allein. Mehrere E-Mails von Lesern, die sich ebenfalls Aufklärung in der Sache wünschten, haben heute die Redaktion erreicht. Wie ein Armeesprecher auf Nachfrage erklärt, hätten auch bei ihnen mehrere Oberländer nachgefragt, warum sie derzeit täglich Flugzeuge der Armee hören würden. «Normalerweise teilen wir das rechtzeitig mit. Aber da ist uns ein Fehler unterlaufen.» Es handle sich aber um normale Trainingsflüge für die Fliegerabwehr. «Die tief fliegenden PC-7 Propellermaschinen simulieren dabei Ziele für Flugabwehr-Raketen.» Sie seien derzeit über dem Zürcher Oberland, beispielsweise über Dübendorf und Hinwil unterwegs. Die Flieger starten in Emmen.

Der Schwerpunkt dieser Übungen liege normalerweise in den Bergen, aber hin und wieder müsse auch über urbanem Gebiet geübt werden, so der Armeesprecher weiter. Lange müssen sich die Oberländer nicht mehr am Lärm der Flieger stören. Schon morgen sollte die Übung wieder vorbei sein.