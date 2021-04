Linienbus und Auto krachen zusammen

Heute Nachmittag hat sich an der Bankstrasse in Uster ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Enis Feratovic, dem Dienstchef Fachdienst der Stadtpolizei Uster, sind durch eine Auffahrkollision ein Linienbus und ein Auto leicht beschädigt worden. Verletzte hat es keine gegeben, lediglich die Bankstrasse musste für die Unfallaufnahme vorübergehend einseitig gesperrt werden. Inzwischen sind beide Strassenseiten wieder befahrbar. Wer für den Unfall verantwortlich sei, werde derzeit noch abgeklärt, so Feratovic.