Das «Mehrwerk» geht in die nächste Phase

Das Ustermer Werkheim will ein Gewerbezentrum bauen, um mehr Menschen mit Beeinträchtigungen in die Arbeitswelt zu integrieren. Vergangenes Jahr kaufte das Ustermer Heim dafür eine Liegenschaft im Loren-Quartier. «Vor wenigen Wochen ist die Rekursfrist für das Bauvorhaben ohne Einsprache abgelaufen, so dass im Juni der Innenausbau des Gebäudes starten kann», sagt der Gesamtprojektleiter Daniel Dietrich.