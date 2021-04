Wer ist die Frau, die Oscar-Geschichte geschrieben hat?

«Who the fuck is Chloé Zhao?»

Das soll die Schauspielerin Frances McDormand laut gefragt haben, als sie in einer Festivalvorführung sass und im Abspann der Name der Regisseurin zu lesen war. In Hollywood hatte man sich diese Frage auch mal gestellt, aber mittlerweile ist klar: Chloé Zhao, das ist derzeit eine der grössten Filmregisseurinnen überhaupt.