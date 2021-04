Der halbe Gemeinderat tritt nicht zur Wiederwahl an

Thomas Weber ist so etwas wie eine Institution in Schwerzenbach. Seit 1994 sitzt der Landwirt im Gemeinderat. Zuerst als Parteiloser, dann als Mitglied der SVP und heute wieder parteilos. Seit knapp acht Jahren präsidiert er den Gemeinderat.

Für die Erneuerungswahlen im kommenden Jahr will der 58-Jährige aber nicht mehr antreten. «Ich war immer der Meinung, dass acht Jahre als Präsident ideal sind. 12 Jahre hätte ich nur gemacht, wenn Not am Mann gewesen wäre.» Dies sei aktuell aber nicht der Fall. «Sowohl auf der Verwaltung als auch im Gemeinderat läuft es sehr gut momentan.»