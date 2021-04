Wetziker Kaffeerösterei sucht neue Bleibe

Mehr als zehn Quadratmeter braucht Philipp Reiser eigentlich nicht, um seinem liebsten Hobby nachgehen zu können. Die Maschine, die er dazu benötigt, findet im Gartenzimmer unterhalb seiner Wohnung auf einem einzigen Tischchen Platz: Es ist eine kleine Röstmaschine mit Trommel, in der Reiser ein Kilogramm Kaffeebohnen rösten kann. Die Bohnen lagert er in ein paar schwarzen Plastikboxen auf dem Regal an der Wand und in den blauen Mostfässern der Landi, die auf dem Boden stehen.

Vor sechs Jahren hat der dreifache Familienvater aus Wetzikon damit begonnen, in seiner Freizeit Kaffee zu rösten und zu verkaufen. Mit dem Kaffeefieber infiziert hatte er sich kurz zuvor bei der Arbeit im Büro eines Rohkaffeehändlers, für den er Kaffee importierte und an Röstereien verkaufte. Heute ist Reiser Verkaufsberater bei einer Nahrungsmittelfirma. «Unter der Woche mache ich die Kunden mit Nahrungsmitteln glücklich, am Samstag mit Kaffee», sagt der 52-Jährige und grinst.

Am liebsten würde er in Zukunft alle seine Samstage beim Kaffeerösten verbringen. Bis jetzt war das nicht möglich, weil er mit seiner Frau und den Kindern in einem Mehrfamilienhaus und in einer Siedlung wohnt, in der der Rauch gelegentlich zu Reden gibt.

«Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir die Handbremse lösen wollen. Am neuen Standort soll der Rauch keine Rolle mehr spielen.» Philipp Reiser, Kaffeeröster

Während es für die einen nichts Angenehmeres gibt als den Geruch von geröstetem Kaffee, stören sich andere daran. «Dass es nicht so angenehm ist, wenn man selber keinen Kaffee trinkt und immer mal wieder Kaffee riechen muss, verstehe ich schon», sagt Reiser.

Aufruf auf Facebook

In den letzten sechs Jahren habe man darum alles daran gegeben, auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen, die Emissionen so gering wie möglich zu halten und den Rauch schnellstmöglich vom Haus wegzuleiten. «In einem Online-Röstkalender haben wir stets eingetragen, wann mit Rauch zu rechnen ist. Und an den Wochenenden haben wir wenn möglich bei Regenwetter geröstet», sagt er.

Immer wieder hat Reiser zudem mit neuen Rauchfiltern herumexperimentiert. Seit Dezember verwirbelte er den Rauch über ein Rohr zusätzlich mit Frischluft. Aber weil es für eine Maschine dieser Grösse «einfach keine gescheite Lösung» gibt, wie er sagt, sucht er jetzt nach einem neuen Raum zum Mieten, der sich in möglichst unbewohntem Gebiet befindet und in dem er ungestört rösten kann, so oft er will.

«Wir könnten am Tag 40 Kilogramm rösten, haben das aber vor allem deshalb nicht gemacht, um die anderen nicht zu stören. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir endlich die Handbremse lösen wollen. Am neuen Standort soll der Rauch keine Rolle mehr spielen», sagt er.