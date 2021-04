Nächtliche Vollsperrung an der Wetziker Grüningerstrasse

Seit rund einem Jahr wird um die Wetziker Grüningerstrasse gebaut. Nun finden die Arbeiten kommende Woche ihren Abschluss, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt.

Am Montag, 3. Mai und am Dienstag, 4. Mai, wird in der Kreuzung Grüningerstrasse/Bönlerstrasse der neue Belag eingebaut. In dieser Zeit leitet ein Verkehrsdienst die Autos durch den Baubereich.

Nächtliche Bauarbeiten

Vollständig gesperrt wird hingegen der Verkehr der Grüningerstrasse für die Belagarbeiten im Bereich des neuen Kreisels an der Hofstrasse. Diese Bauarbeiten zwischen der SBB-Überführung und dem Kreisel finden in der Nacht vom Mittwoch, 5. Mai auf den Donnerstag, 6. Mai, statt. Sie beginnen mittwochs um 21 Uhr und dauern bis am folgenden Morgen um 5 Uhr. Bei nasser oder zu kalter Witterung könnten sich die Bauarbeiten auch um einige Tage verschieben, schreibt das Tiefbauamt weiter.

Der Verkehr wird während der Vollsperrung über die Guyer-Zeller-Strasse und die Güetlistrasse umgeleitet. Velofahrer und Fussgängerinnen können die Grüningerstrasse jedoch in beide Richtungen weiterhin durchgehend benützen.

Die Haltestelle «Alpenblick» wird während der Vollsperrung durch die Buslinien nicht bedient. Entsprechende Informationen sind in den Bussen und an den Haltestellen verfügbar. Während der nächtlichen Arbeiten ist im Bereich des Kreisels mit Baulärm zu rechnen. (rst)