Der virtuelle Wettkampf zieht ein ganz neues Publikum an

Rund 2000 Läuferinnen und Läufer starten am Sonntagvormittag die App des Zürich Marathons, knapp 1900 beenden ihre Läufe über 10, 21 oder 42 Kilometer. Das ist bemerkenswert, zumal alle – abgesehen von rund 150 Freistartern – 29 Franken bezahlt haben für ein virtuelles Rennen, für das sie neben dem App-Login ein Laufshirt und die üblichen Sponsorengeschenke erhalten haben.

Sie kommen wie am echten Zürich Marathon auch zu 70 Prozent aus dem Kanton Zürich. Weitere 25 Prozent sind aus der übrigen Schweiz, 3 Prozent aus Deutschland und die übrigen 2 aus weiteren Ländern. Doch sie laufen längst nicht alle in Zürich, sondern in insgesamt 28 Ländern, wie die Heatmap des Veranstalters zeigt. Der prominenteste Teilnehmer ist Ex-Marathonprofi Viktor Röthlin, der einen gemütlichen Halbmarathon in 1:40 Stunden absolviert – und später Auskunft gibt in der Zürich-Marathon-Livesendung, in der sich auch Läuferinnen von unterwegs melden.

Überraschend am diesjährigen Teilnehmerfeld ist die Wettkampfvergangenheit: Drei Viertel der Gestarteten haben noch nie am Zürich Marathon teilgenommen – sich aber offensichtlich vom virtuellen Format angesprochen gefühlt. «Das ist genial», sagt Marathon-Chef Armin Meier, «weil es zeigt, dass man durch das virtuelle Format eine neue Zielgruppe abholen kann, die digitaler unterwegs ist.» Er hofft, dass die App auch ihren Platz behalten wird, wenn irgendwann wieder etwas Normalität in unser Leben eingekehrt ist: «Etwa für Trainingsläufe der künftigen Teilnehmer.»

(Autor: Pia Andrée Wertheimer, Emil Bischofberger)