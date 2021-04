Beim Imkern geben die Bienen den Takt vor

Trotz 30-jähriger Erfahrung ist auch Huber nicht davor gefeit, dass sich bei seinen Bienen eine Seuche ausbreitet. Im letzten Jahr hatten sich wie bei vielen Bienenständen in der Region mehrere seiner Völker mit der bakteriellen Krankheit Faul- und Sauerbrut angesteckt. Die erkrankten Bienenlarven verfärben sich und sterben dabei, noch bevor die Brutzellen von den Bienen mit Wachs verschlossen werden. So bringt die Krankheit letztlich das ganze Bienenvolk zum Absterben. Wenn bei einem Volk die Krankheit festgestellt wird, gilt es, schnell zu handeln. «Der Bienenstock eines erkrankten, schwachen Volks wird von den gesunden Völkern geplündert, wodurch auch die Krankheit verschleppt wird», sagt Huber. Die erkrankten Völker mussten deshalb vom Bieneninspektor getötet werden. Ihm sei es dann schon an die Nieren gegangen, als seine getöteten Bienen in die Verbrennungsanlage geschaufelt worden seien.

Honig mit Beigeschmack

Das Sperrgebiet, das wegen des Ausbruchs der Faul- und Sauerbrut rund um den Greifensee errichtet wurde, ist mittlerweile wieder aufgehoben, und auch Hubers übrig gebliebene Bienenvölker sind wohlauf. Die erste Honigernte erwartet er Mitte Mai. Bei der Ernte ist darauf zu achten, dass man den Bienen nur so viel Honig wegnimmt, dass sie noch genügend Futter haben. So kann man pro Volk mit 10 bis 15 Kilogramm pro Jahr rechnen. Für das Schleudern der Waben hat Huber eine eigene Honigschleuder bei sich zu Hause in der Waschküche. Da der Honig schnell Gerüche annimmt, schaut er jeweils penibel darauf, dass im Raum alles abgedeckt ist. «Sonst hat man plötzlich einen Honig, der nach Waschmittel schmeckt», sagt Huber und lacht.

Auch wenn es den Honigbienen dank dem gesteigerten Interesse an der Imkerei heute sehr gut geht, kann man das von den Wildbienen nicht sagen. Die solitär lebenden Insekten leiden unter der Verdrängung ihrer Nistmöglichkeiten, unter Monokulturen und dem Einsatz von Pestiziden, die zwar nicht gegen sie eingesetzt werden, aber dennoch gegen sie wirken. Deshalb wünscht sich Huber, dass das Interesse an der Bienenzucht auch den Wildbienen hilft. Denn einige Pflanzen werden nur von Wildbienen bestäubt, und so leisten auch sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Natur.