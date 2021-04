Mit Musik gegen die Einsamkeit

Die Musik begleitet Mikolasek schon seit eh und je. Sein Vater ist selbst Liedermacher und hat ihm dann auch die ersten drei Akkorde beigebracht, die man braucht, um einen einfachen Song zu spielen. «Das erste Instrument, das ich lernte, war die Geige. Aber seit ich 15 bin, hat sich das Musik machen eigentlich komplett auf die Gitarre verlagert», sagt Mikolasek. Zwei Jahre nach dem Umstieg auf die Gitarre gründete er mit drei Kollegen seine erste Band. Unter dem Namen Valium21 machten sie Indie-Rock, wie ihn die britischen Bands in den 2000er Jahren spielten. «Es war eine spannende Zeit. Wir spielten 14 Jahre zusammen und erlebten in dieser Zeit all die Dinge, die man als Band so erlebt, mit allen Höhe- und Tiefpunkten.»

Schweizerdeutsch klingt auch gut

Schon damals sang Mikolasek auf Schweizerdeutsch und übernahm dies auch, als er nach der Auflösung der Band als Jonatan Echo sein Soloprojekt startete. Das Singen in Mundart habe für ihn den Vorteil, dass es die Sprache ist, die er am besten beherrscht und so genau ausdrücken kann, was er im Kopf hat. «Ich sehe es absolut ein, dass in einer Sprache wie Italienisch die Wörter melodischer tönen, wenn man sie singt. Aber Schweizerdeutsch kann auch gut klingen und ist dem am nächsten, was ich erlebe, und was ich damit ausdrücken will. Und in meinen Lieder geht es auch darum.»