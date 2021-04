Demonstranten protestieren mit Kuhglocken und Fähnchen

Mit der Kundgebung in Rapperswil will «Stiller Protest» erneut gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrats protestieren. Der Verein war mit ähnlichen Kundgebungen bereits in Liestal BL und Schaffhausen in Erscheinung getreten. Auch in diesen Städten hatte der Verein im Vorfeld keine Bewilligung für den Protest erhalten. In beiden Fällen war die Polizei vor Ort, schritt aber nicht ein.

Hinter den «Stillen Protesten» steckt eine Fischenthaler Familie



Liestal, Altdorf, Zürich oder Rapperswil-Jona: Die Organisation «Stiller Protest» startete zahlreichen Veranstaltungen, an denen gegen die vom Bundesrat verordneten Corona-Massnahmen demonstriert wurde. Gemäss einem Artikel der «Weltwoche» wurde die Organisation von einer dreiköpfigen Familie aus Fischenthal ins Leben gerufen: Simone (37) und Martin Ehrismann (39) sowie deren Tochter Alina, die gemeinsam in einem Einfamilienhaus leben. Als Simone Ehrismann wegen der Massnahmen am Arbeitsplatz aufbegehrt habe, sei sie entlassen worden, steht im Artikel weiter geschrieben. Auch Tochter Alina soll wegen ihrer Haltung in der Schule Probleme bekommen haben. Dies habe dazu geführt, dass Martin Ehrismann am 24. Oktober 2020 unter dem Titel «Stiller Protest» einen ersten Aufruf auf «Telegram» gestartet habe. Eine Woche später sei es zur ersten Demo in Zürich gekommen. (lee)