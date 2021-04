«Corona ist nur ein Bier»

«Die Demokratie endet spätestens dann, wenn politische Demonstrationen untersagt werden.» Mit solchen Verboten werde der Souverän entmachtet, Grundrechte und politische Freiheit mit Füssen getreten. Das schreibt der Verein Stiller Protest in einer Pressemitteilung, nachdem die Stadt Rapperswil-Jona sein Bewilligungsgesuch für eine Demonstration gegen die vom Bund angeordneten Corona-Massnahmen abgelehnt hat.

Am Samstagnachmittag hat die nicht bewilligte Kundgebung in Rapperswil trotzdem stattgefunden. Wie die Veranstalter in dem Communiqué weiter schreiben, sei es zu «keiner definitiven Einigung zwischen dem Verein Stiller Protest und den Vertretern des Stadtrates Rapperswil-Jona» gekommen. Die geplante Demonstration sei «definitiv nicht bewilligt» worden.

Keine Bewilligung – aber auch keine Absage

Dem konkreten Wortlaut des Schreibens ist allerdings nicht zu entnehmen, dass die Demonstration deshalb definitiv nicht stattfände. Der Verein «appelliert am Samstag, 24. April an die Vernunft und die Eigenverantwortung jedes Menschen”. Denn: «Still steht nicht für passiv.»

Also liessen auf den sozialen Medien die Aufrufe zu einem «Ausflug» nach Rapperswil nicht ab. «Kaffeeplausch in Rapperswil», heisst es etwa in einem Telegram-Kanal, oder «Gesucht werden mutige Trychler», also Kühglocken-Schwinger, auf Facebook: Treffpunkt sei der Fischmarkt, 13 Uhr. In einer Verhaltensempfehlung steht, die Teilnehmer sollen bleiben, wie sie in ihren Herzen seien: friedlich.

Durchmischte Menge statt eindeutiger Szene

So finden sich am Samstag rund 4000 Massnahmen-Gegner beim Fischmarkt ein. Junge, Alte, Alternative, Rocker und «Normalos». Sie schwingen Schweizerfahnen durch die Luft, schwenken Kantonsfähnchen. Viele tragen Sennenhemden, einige altertümliche Kostüme – es ist eine durchmischte Menschenmasse, keine eindeutige Szene. Die Stimmung auf dem Platz ist ausgelassen, die Stimmung familiär. Seifenblasen schweben in der Luft. Und niemand trägt hier Maske, das Einhalten von Abstand ist nicht erwünscht.

Seit der Demo in Altdorf, wo zum ersten Mal eine Trychlergruppe aufmarschierte, ist diese zum Symbol der Bewegung geworden. Die «Freiheits-Trychler» sind auch in Rapperswil dabei. Von den Protestierenden haben die meisten kleinere Glocken und Treicheln mitgebracht. Die Atmosphäre bebt im lauten, rhythmischen Geläut der Glocken.