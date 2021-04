Wetziker Band bringt Flashmobs nach Zürich und Biel

Es gab sie in Paris und Berlin, Brüssel und Marseille: Flashmobs von Menschen, die zum Song «Danser encore» der französischen Band «HK et les Saltimbanks» zusammenkommen und auf Plätzen oder an Bahnhöfen singen und tanzen. Der Song kritisiert ironisch, aber mit deutlichen Worten die Schliessung der Kulturstätten und mauserte sich innert kurzer Zeit zum viralen Hit mit über einer Million Klicks.