Thomas Borer weibelt für angeblichen Nawalny-Helfer

Wer Alexei Nawalny unterstützt, lebt gefährlich. Während der prominenteste Kritiker Wladimir Putins im Gefängnis in Lebensgefahr schwebt, geht das Regime gegen seine Freunde und Helfer vor. In Russland werden sie verhaftet, im Ausland durch internationale Haftbefehle und Rechtshilfeersuchen verfolgt. Könnten Putins Schergen ausgerechnet in der Schweiz damit Erfolg haben?