So üben die Heli-Piloten in Dübendorf für den Katastrophenfall

Auf der militärischen Helikopterbasis am nördlichen Rand des Flugplatz Dübendorf herrscht an diesem Morgen bereits um 07.30 Uhr viel Betrieb. Drinnen in der Halle treffen Piloten in ihren olivfarbenen Overalls die letzten Vorbereitungen. Die Bildschirme zeigen gutes Wetter mit leichter Bewölkung an, erst am Nachmittag werden Gewitter erwartet.