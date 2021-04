So sieht es hinter den roten Fassaden der Vollzugsanstalt Bachtel aus

Im Vollzugszentrum Bachtel in Ringwil war das anders. Es ist eigentlich wie ein kleiner Weiler, ein paar Häuser und eine Strasse mittendurch. Bis vor Kurzem konnte man da einfach durchfahren. Eigentlich mittig durch die Gefängnisanlage. Doch mittlerweile ist Vieles neu in diesem «Hof im Chellerloch», wie er einst hiess.

Auf der Zufahrt von Ringwil her versperrt ein hohes Gittertor den Weg zur Anlage. Man braucht schon einen guten Grund, um hier durchfahren zu können. Heute ist das Tor aber offen – denn die Anstalt lädt zur Besichtigung des Neubaus, eines aufwendigen 44,5-Millionen-Projekts mit fünf neuen Gebäuden.

Luxusbau oder nicht?

Theo Eugster, Direktor Vollzugseinrichtungen des Kantons, hätte eigentlich einen Grossanlass geplant. Mit Zirkuszelt, hunderten von Gästen, Vorführungen und einem Tag der offenen Tür. «Im Herbst zogen wir die Notbremse wegen der Pandemie», sagt er. Und so ist der Blick hinter die Gefängniswände nun den Medien vorbehalten.

Vertreter des Regierungsrats nutzen die Gelegenheit natürlich, die Baute anzupreisen, die in der kantonsrätlichen Debatte allerdings durchaus umstritten war und insbesondere von bürgerlicher Seite als Luxusbau bezichtigt wurde. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) macht aber auf die knifflige Ausgangslage aufmerksam: «Ein Bau an solcher Stelle muss von der Gesellschaft akzeptiert sein», sagt er. «Ausserdem ist auch die Landschaft sensibel.»

«Von aussen sieht diese Anlage nicht aus wie ein Gefängnis.»



Martin Neukom (Grüne), Regierungsrat

Schliesslich muss das Gebäude auch den Sicherheitsanforderungen genügen. Seines Erachtens ist das gelungen. «Von aussen sieht diese Anlage nicht wie ein Gefängnis aus.» Dennoch habe man nicht einfach einen Holzbau hingestellt, sondern mit vielen Betonelementen gearbeitet. Auch ökologisch sei das Ganze: «Es wird ausschliesslich mit erneuerbarer Energie gearbeitet; zudem gibt es eine Photovoltaik-Anlage, das ist auch noch wirtschaftlich.»

Jacqueline Fehr (SP), Vorsteherin der Direktion Justiz und des Innern, stellt den Bau in Rot in den Kontext des offenen Strafvollzugs. «Jede Freiheitsstrafe muss auf ihr Ende ausgelegt sein», sagt sie. Und Wiedereingliederung gelinge besser, je weniger Ausgliederung der Häftlinge geschehe.

«Ein sichtbares Bekenntnis zu unserer Sicht des Strafvollzugs.»



Jacqueline Fehr (SP), Regierungsrätin

Im Kanton gebe es nur eine offene Anstalt – die am Bachtel. Und die solle ein Stück Normalität im Haftalltag ermöglichen. «Die Gestalt des Neubaus ist eine architektonische Entsprechung dieses Anspruchs.» Er habe visuell eine hohe Symbolkraft und sei «ein sichtbares Bekenntnis zu unserer Sicht des Strafvollzugs».

Ein Rundgang

Das Mehrzweckgebäude ist mittig in der Anlage angesiedelt. Hier gibt es nicht nur Säle für Anlässe und Sitzungen, sondern auch Arbeitsbereiche für die Häftlinge. Die Aussenfassade ist – wie bei sämtlichen Neubauten – in einem Bordeauxrot-Ton gehalten. Rustikale Holzbalken tragen die Decke, die Wände sind in kaltem Rohbeton belassen. «Das Gebäude ist robust und frei von Schnickschnack», sagt Theo Eugster. «Von Luxus kann keine Rede sein. Wir wollen hier keine Kunst am Bau.» Das gelte übrigens auch für die anderen Neubauten.

Das Gewerbegebäude liegt am westlichen Rand des «Weilers» mit der Anstalt. Es ist ganz auf diverse Arbeitsbereiche für die Häftlinge fokussiert. Wenn der Altbau im Osten gegen Ende Herbst dieses Jahr fertig renoviert ist, werden sich in Ringwil bis zu 94 Häftlinge permanent aufhalten; also brauche man auch ebensoviele Arbeitsplätze, sagt Eugster. Viele davon haben mit Holz zu tun, aber nicht nur. Es gibt auch eine Wäscherei, eine Gärtnerei und diverse landwirtschaftlichen Bereiche.

Das neue Insassengebäude befindet sich ganz im Norden der Anlage, gegenüber des grossen Aufenthaltsplatzes, an dessen anderen Ende das Mehrzweckgebäude grenzt. In diesem Trakt sind Zimmer mit Betten für 52 Häftlinge entstanden. Es gibt hier auch eine Küche, einen Ess- und einen Aufenthaltsraum mit Billardtisch, Polstergruppe und Tischfussball. Die meisten Zellen enthalten nur ein Bett; das werde zuweilen als Luxus bezeichnet, sagt Eugster. «Aber faktisch geht es hier um die Sicherheit und den Aufwand fürs Personal. So kann man die Häftlinge isolieren. Das ist eine wesentliche Vereinfachung für die Mitarbeitenden.» Einzelne Doppelzellen gibt es auch – weil manchmal soziale Überwachung sinnvoll sei, so Eugster. Flächenmässig bewegen sich die Einzelzellen mit 12 Quadratmetern an der Untergrenze der Norm des Bundes.

Das Triagegebäude ist so etwas wie der Empfang der Häftlinge. Hier befinden sich auch die Überwachungszentrale sowie Hochsicherheitszellen in verschiedenen Ausbaustufen. Die leichteste ist auch für Neuankömmliche gedacht, eine mittlere Ausbaustufe enthält noch etwas Farbe, die schwerste Variante besteht ausschliesslich aus Beton – auch die Möbel. Nur eine dünne Matratze vereinfacht das Schlafen etwas.

Die Remise ist im Verhältnis das kleinste Gebäude der fünf Neubauten. Es ist vor allem als Unterstand für die Landwirtschaftsgeräte vorgesehen. Auf seinem Dach befindet sich auch die Photovoltaikanlage.

Die Farbe Bordeauxrot

Nicht nur die Fassaden der Gebäude sind in rotweinfarbenen Tönen gehalten, sondern teils auch die Böden – etwa im Insassengebäude. Das habe aber keinen psychologischen Zusammenhang, wie man das etwa der rosaroten Hochsicherheitszelle zuschreibt, die einen beruhigenden Effekt haben soll. Das sagt zumindest Projektleiter Daniel Honold-Fontana. «Die Farbwahl war ein Vorschlag der Architektin, der uns sehr zusagte. Es geht dabei aber ausschliesslich um ästhetische Aspekte.» Der Rotton solle der ansonsten betondominierten Bausubstanz einen netten Farbkontrast verleihen. (kö)