Kann das weg?

Das Museum habe für seine Konservierung schlechte Argumente: gegenüber der Beuys-Forschung, aber auch gegenüber den Zürcher Steuerzahlern. Der Künstler hätte die Tröge in Ruhe stinken und zerfallen lassen, meint Hans Peter Riegel.

Riegel plädiert allgemein dafür, Beuys’ Werke ihrem Verfall zu überlassen. Weil der Künstler den Verfall antizipiert habe, lasse sich der Aufwand nicht rechtfertigen. «Werke wie ‹Olivestone› in Zürich sind konservatorische Desaster.»

Unterstützung erhält Riegel von Reinhard Ermen, Kunsthistoriker und ebenfalls Beuys-Biograf. Ermen sagt: «Die Überlegung, die Steine in Zürich einfach sich selbst zu überlassen, müsste ernsthaft diskutiert werden.»



Kunsthaus-Konservator Philippe Büttner sagt, auf die konservatorische Betreuung zu verzichten, sei keine Option. Diese Betreuung behindere jedoch nicht den «vom Künstler erhofften, sehr langsamen Transformationsprozess».

ETH-Professor Philip Ursprung, ein weiterer Beuys-Biograf, möchte «Olivestone» ebenfalls nicht einfach so verwesen lassen: Wenn «Zerfall» nicht das Thema des Werkes sei – und bei «Olivestone» sei Zerfall nicht das Thema –, sei eine Erhaltung sinnvoll.

Der Berliner Kunsthistoriker Hans Dieter Huber wiederum spricht sich für eine «präventive Konservierung» aus. Das heisst, man beobachtet den Zerfall des Kunstwerks und schreitet erst ein, wenn «die Organisation des Werkes gestört wird». Dieser Moment wäre für Huber bei «Olivestone» gekommen, wenn das Öl eine Aussenwand zerbröseln liesse.

Die gesäuberte Wanne

Joseph Beuys treibt seine Anhänger seit jeher zu den raffiniertesten Exegesen. Uneingeweihte dagegen können sein Werk schon mal glatt übersehen.

So handelt eine berühmte Beuys-Anekdote – fast so berühmt wie jene vom Flugzeugabsturz – von der «Joseph-Beuys-Badewanne». Beuys hatte eine Wanne mit Pflastern, Binden und Fett gefüllt und so 1973 ins Museum von Leverkusen stellen lassen. Nach einem Fest dort suchten zwei Frauen ein Gefäss, um Gläser zu spülen, wofür ihnen die Wanne als passend erschien – nach einer gründlichen Säuberung, versteht sich. Was folgte, war ein ordentlicher Kunstskandal und eine Klage auf 58’000 Mark Schadensersatz.

Vielleicht taugen die Tröge von Zürich heute zur gespiegelten Anekdote: Ein Kunstwerk, das der Künstler lieber anderswo oder gar nicht mehr gehabt hätte, wird unverdrossen gehegt und voller Stolz gezeigt. (Linus Schöpfer)