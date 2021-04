«Ich habe den falschen Weg gewählt»

Wie soll man so etwas einordnen? Da taucht einer am letzten Tag des Jahres 2019 abends in einem eher abgelegenen Quartier in einer Oberländer Gemeinde auf. Er weiss, dass er dort gar nichts verloren hat. Denn ein knappes halbes Jahr zuvor hatte ihm das Bezirksgericht Hinwil für die nächsten fünf Jahre nicht nur verboten, sich in der Nähe des dort stehenden Hauses seiner Ex aufzuhalten, sondern überhaupt in dieser Gemeinde.