Hinwiler Eltern kämpfen für Ferienhort

Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ist keine einfache Aufgabe. In vielen Gemeinden erleichtern die schulergänzenden Tagesstrukturen den berufstätigen Eltern diesen Spagat. Richtig schwierig wird es aber in den Schulferien. Während die Kinder im Kanton Zürich 13 Wochen frei haben, müssen sich die Eltern mit vier oder fünf Ferienwochen zufrieden geben. Für viele ist das ein Problem: Wer betreut in dieser Zeit den Nachwuchs?