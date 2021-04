«Die Schweiz sollte sich beeilen, bevor der Geduldsfaden reisst»

Herr Juncker, weshalb tut sich die EU so schwer mit der Schweiz und vielleicht auch umgekehrt?

Ja, ja. Umgekehrt ist die richtige Fragestellung: Wieso tut sich die Schweiz so schwer mit der Europäischen Union? Ich halte das alles in der Summe für lösbare Probleme. Die Schweiz und die Europäische Union teilen eigentlich gemeinsame Werte. Die vergessen wir während der schweren Verhandlungen über das Rahmenabkommen allzu leicht und allzu schnell.