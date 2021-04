«Der Schlaf soll nicht im Zentrum des eigenen Denkens stehen»

Was für Therapiemöglichkeiten gibt es bei Schlafapnoe?

Spielmanns: Die Probleme, welche die Schlafapnoe betreffen, lassen sich in der Regel mittels Überdrucktherapie mit einer Maske lösen. Bei der Schlafapnoe tritt im Schlundbereich eine Entspannung der Muskulatur ein, und darum findet eine Verlegung der Wege in die Luftröhre statt. Mit einer Überdrucktherapie, die der Patient während des Schlafens machen muss, werden die Atemwege offen gehalten und ein müheloses Ein- und Ausatmen ermöglicht. Es kommt aber immer darauf an, was der Patient für ein Problem hat. Ein erhöhtes Anspannungsniveau oder ein Trend in Richtung Depression können auch mit Entspannungsübungen, autogenem Training, progressiver Muskelrelaxation oder medikamentös behandelt werden.

Was ist bei einer medikamentösen Behandlung zu beachten?

Huber: Beim Einsatz von Schlafmedikamenten ist Vorsicht geboten, und sie sollten so wenig wie möglich und nur kurzfristig eingesetzt werden. Wir haben aber häufiger damit zu tun, Leute von Medikamenten wegzubringen, anstatt dass wir sie ihnen verschreiben.



Spielmanns: Der Konsum von Schlafmitteln hat in den letzten Jahren zugenommen. Eine Schlafstörung anzugehen, erfordert Disziplin und die Bereitschaft, den Lebensrhythmus zu überdenken und anzupassen. Viele Leute wollen eine schnelle Lösung und sind nicht bereit, lieb gewonnene Gewohnheiten abzulegen, und werfen sich deshalb lieber eine Pille ein. Man kann aber nicht pauschal sagen, dass Schlafmedikamente völlig falsch sind. Wenn eine akute Problematik besteht und man für 14 Tage oder drei Wochen ein Schlafmedikament braucht, dann ist das absolut segensreich. Bei chronischen Störungen ist das in der Regel jedoch keine gute Idee, weil viele gängige Schlafmedikamente ein Abhängigkeitspotenzial haben.

Wie kann man dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu einer Schlafstörung kommt?

Spielmanns: Regelmässige körperliche Aktivität, eine vernünftige Ernährung und ein gesundes Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung tragen zu einem erholsamen Schlaf bei. Auch sollte mit Genussmitteln gehaushaltet werden. Zwar wirkt Alkohol prinzipiell schlafinduzierend, bewirkt aber einen qualitativ schlechten Schlaf. Man tendiert eher zum Schnarchen und zur Schlafapnoe unter Alkoholgenuss. Es gibt weniger Tiefschlafanteil, und Alkohol verursacht, so ist die Theorie, kleine Mini-Entzüge in der Nacht und erhöht so sogar das Stressniveau. Auch Drogen und exzessives Rauchen sind schlecht für den Schlaf. Für Leute, die bereits kleinere Schlafprobleme haben, ist auch das Fernsehen bis spät in die Nacht nicht ratsam. Auch wenn man relativ entspannt im Sessel sitzt, leistet das Hirn dabei Schwerstarbeit. Generell ist es wichtig, auf den eigenen Biorhythmus Rücksicht zu nehmen. Denn wenn man gegen ihn arbeitet, geht das auf Dauer nicht ohne Schlafstörung einher.



Huber: Wichtig ist, dass man einerseits achtsam in Bezug auf den eigenen Körper und seinen Schlaf ist. Andererseits soll der eigene Schlaf nicht im Zentrum des eigenen Denkens stehen. Denn dann besteht die Gefahr, dass der Gedanke an eine womöglich «wieder schlaflose Nacht» die Schlafstörung noch verstärken und unterhalten kann.