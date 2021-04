Und schon schliessen die nächsten beiden Poststellen

Eben noch verkündete die Post, ihre Filiale in Schwerzenbach werde per September aufgehoben und in den in Migros-Partner Voi verlegt. Nun kommt schon die nächste Hiobsbotschaft für die Region – und zwar gleich im Doppelpack.

Auch die Poststelle in Ebmatingen auf dem Gemeindegebiet von Maur und jene in Oberuster werden durch Partnerfilialen ersetzt. Erstere zieht per August in die Fischer Bäckerei-Konditorei, letzere per Dezember in den Volg Nossikon (siehe Box).