Hinwiler Eltern kämpfen für Ferienhort

Aber ob sich die Schulpflege vorstellen kann, in Zukunft in Hinwil auch eine Ferienbetreuung anzubieten, kann Ludescher nicht sagen. Er verweist unter anderem auf die Auswertung einer Bedarfs- und Zufriedenheitsumfrage zu den Tagesstrukturen der Schule Hinwil. Die Schulpflege will die Umfrage voraussichtlich nach den Frühlingsferien starten.

Während Hagen und die anderen IG-Mitglieder grosse Hoffnungen auf sie setzen und sich wünschen, «dass viele Eltern dort ihre Wünsche äussern», gibt Ludescher zu bedenken, dass aus einer Bedarfserhebung „nicht unmittelbar die konkrete Nutzung abgeleitet werden“ kann. Die Auswertung der Umfrage werde als eine von verschiedenen Komponenten herbeigezogen. Und weil die Aufwände für eine Ferienbetreuung als nicht gebundene Kosten gelten, müsse die Schulgemeindeversammlung über die definitive Einführung einer Ferienbetreuung entscheiden.

In Rüti längst Standard

Hinwil ist nicht die einzige Gemeinde, die sich mit der Einführung zusätzlicher Betreuungsstrukturen für die Schulkinder schwer tut. Aber die grösste nach Wetzikon und Rüti, wo allerdings bereits eine Ferienbetreuung besteht. Von den 100 Schulgemeinden im Kanton Zürich, die im Rahmen eines Monitoringberichts befragt wurden und diese Frage beantworteten, bietet ein Viertel während 9 bis 13 Wochen eine Ferienbetreuung an. Ein weiteres Viertel bietet eine Betreuung während 3 bis 8 Wochen an. Zwei Fünftel der Schulgemeinden bieten gar keine Ferienbetreuung an.

«Der organisatorische und betriebliche Aufwand ist durchaus machbar. Es ist alles eine Frage der Planung.» Margrith Kündig, Bereichsleiterin Tagesstrukturen Rüti

In Wetzikon können Eltern ihre Kinder während acht Ferienwochen betreuen lassen, in Rüti sind es nur deren vier – das dafür schon seit 13 Jahren. «Wir führten die Ferienbetreuung 2008 zusammen mit den Tagesstrukturen ein», sagt Margrith Kündig, Bereichsleiterin Tagesstrukturen. «Wir starteten mit vier Wochen, und das ist bis heute ausreichend.» Seit ebenso vielen Jahren können die Rütner Eltern den Weg zur Arbeit schon frühmorgens auf sich nehmen: Von 6.45 bis 8 Uhr gibt es eine Morgenbetreuung.

«Unser Angebot ist sehr fortschrittlich. Und es hat sich gut bewährt», sagt Kündig. In den Ferien würden immer etwa 20 Kinder in den Ferienhort kommen - etwa zehn Prozent der Kinder, die in Rüti für gewöhnlich ausserhalb der Schulzeiten betreut werden. «Das sind nicht so viele. Aber für ihre Familien ist es enorm wichtig, dass es den Ferienhort gibt.»

Natürlich müsse die Gemeinde etwas Geld in die Hand nehmen, wenn ihr die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Anliegen ist. «Aber der organisatorische und betriebliche Aufwand ist durchaus machbar. Es ist alles eine Frage der Planung», so Kündig.

Thema schon 2015 diskutiert

Um ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuung bereitstellen zu können, müssen die Gemeinden den Bedarf auch regelmässig ermitteln. In Hinwil wurde die Früh- und Ferienbetreuung der Kinder bereits 2015 diskutiert. Und schon damals führte die Schulpflege eine Angebots- und Zufriedenheitsumfrage durch – um kurz darauf verlauten zu lassen, dass man sich aufgrund der Resultate entschieden habe, am bisherigen Angebot nichts zu ändern.

Die Einführung eines Betreuungsangebots vor dem Unterricht oder während der Schulferien mache aufgrund der Rückmeldungen insbesondere aus finanzieller Sicht keinen Sinn, teilte sie damals mit. Ausserdem wäre eine Betreuung vor dem Unterricht mit grossem logistischem Aufwand verbunden. Deshalb werde die Schulverwaltung bei Anfragen für eine Ferienbetreuung weiterhin auf andere Angebote im öffentlichen oder privaten Bereich verweisen.

Sechs Jahre später ist es für Hagen mit solchen vereinzelten Angeboten nicht mehr getan. «Wir wünschen uns, dass die Schulpflege ein Pilotprojekt durchführt. So könnte man sehen, ob der Bedarf da ist oder nicht. Und ein Angebot schafft schliesslich auch eine Nachfrage.»