Hier verschwindet das umstrittene Wandbild

Kurz nach 10 Uhr setzt der grosse Farbroller an, um das Corpus Delicti zu übermalen, das in der Gemeinde Fällanden in den vergangenen Wochen für grosse Diskussionen sorgte.

Hausbesitzer Erwin Lässer kann fast nicht hinsehen. Mit jeder Sekunde verschwindet sein Ford Mustang, den er an seine Fassade sprayen lassen hat, mehr hinter der beigen Farbe. Es ist das Ende eines länger andauernden Rechtsstreits zwischen dem Hausbesitzer und der Gemeinde Fällanden.