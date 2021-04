Der Tösstaler Wald ist «Sturm-erprobt»

Schnee in rauen Mengen: Diese Situation präsentierte sich in den ersten Wochen dieses Jahres in weiten Teilen der Schweiz. Teils lag die weisse Pracht meterhoch. Eine Herausforderung für Wildtiere aber auch für Pflanzen und Bäume. Eine Umfrage bei drei Förstern im Tösstal zeigt Details über das Schadenmass.