Berset verspricht Normalität – für Geimpfte

Die Schweiz und Deutschland grenzen über 350 Kilometer aneinander. An diesem Mittwoch jedoch verfestigt sich der Eindruck, dass die beiden Länder in verschiedenen Universen liegen. In Berlin beschliesst der Deutsche Bundestag eine «Notbremse» mit Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen und zahlreichen weiteren Restriktionen, um die Corona-Pandemie einzudämmen.