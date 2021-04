14 Hinwiler Eltern verweigerten bei ihren Kindern den Spucktest

In den Schulhäusern Felsenhof und Mätteli in Hinwil traten vor kurzem vereinzelte Ansteckungen mit dem Coronavirus auf. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, ordnete der Schulärztliche Dienst des Kantons einen Massentest an. Dieser ging am Donnerstag über die Bühne, zwei Tage vor Beginn der Frühlingsferien. 200 Kinder und Angestellte mussten zum Spucktest antraben.