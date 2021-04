Leere Büros werden in Zürich jetzt zu Wohnungen

Mitten in einem Wohnviertel an der Talwiesenstrasse am Friesenberg steht ein verlassenes Bürohaus. Abweisende Plattenfassaden aus dem Jahr 1992. Trostlos ist auch die Umgebung, in einem Unterstand liegen ein paar kaputte Fahrräder. Und wer im untersten Stockwerk ins Fenster schaut, sieht nichts als Leere. In einem offenen Wandschrank liegen ein paar lose Blätter, die eigentlich in einen Schredder gehörten.