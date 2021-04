Erfolgreicher Start für Wildberger Schwinger

Am 5. und 10. April haben die ersten Wettkämpfe für die Jungsportler des Schwingklubs Winterthur stattgefunden. Erfolgreich in die neue Saison ist Janos Bachmann aus Wildberg gestartet. In Emmersberg im Kanton Schaffhausen erreichte er am Ostermontag mit insgesamt 56.25 Punkten den Rang 8e unter 84 Jungschwingern, was ihm eine Auszeichnung einbrachte.