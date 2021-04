Wetziker Stadtrat Remo Vogel will weitere Amtszeit anhängen

Die CVP Wetzikon heisst jetzt definitiv Die Mitte und wird für die Gesamterneuerungswahlen nächstes Jahr ihren Stadtrat Remo Vogel für eine weitere Amtszeit portieren, wie sie mitteilt. Vogel trat 2013 mittig in der laufenden Legislatur in den damaligen Gemeinderat ein und wurde ein Jahr später in den neu geschaffenen Stadtrat gewählt. Er steht seither dem Ressort Soziales + Alter vor. Ihm sei es wichtig, seine Erfahrungen in der Exekutive mit seiner neuerlichen Kandidatur unter dem Aspekt der Kontinuität einzubringen, so die CVP. (zo)