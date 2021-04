Tanner Biobauer Ernst Frischknecht († 81) liess im Kantonsrat die Späne fliegen

In Tann ist am 14. April der bekannte Biobauer und ehemalige Politiker Ernst Frischknecht im Alter von 81 Jahren verstorben. Ernst Frischknecht war Zürcher Kantonsrat und langjähriger Präsident der Bio Suisse. Er war streitbar, hartnäckig und senkrecht – einer, der sich nicht nur mit dem politischen Gegner anlegen konnte, sondern auch Gleichgesinnten gegenüber kritisch blieb. Den «Lindenhof» in Tann, hatten Ernst und Dorli Frischknecht bereits vor 49 Jahren auf biologisch organischen Landbau umgestellt.