Schawinski gegen alle

2015 haben fast alle privaten Stationen eine Branchenvereinbarung unterschrieben. Aufgrund dieser Vereinbarung werden sie im Januar 2023 die Übertragung via UKW einstellen. Bei den öffentlichen Sendern soll dies schon im August 2022 geschehen.

Vor kurzem hat das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) die UKW-Sendekonzession der Privaten auf Anfang 2023 widerrufen. In einer Stellungnahme an das Bakom, die der Redaktion Tamedia vorliegt, protestiert Schawinski gegen den Widerruf der Konzession. Ausserdem kündigt der Radiopionier und Besitzer des Zürcher Senders Radio 1 an, beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Beschwerde einzulegen.

Nach der Abschaltung von UKW müssen jene Hörerinnen und Hörer, die es nicht schon getan haben, DAB-fähige Geräte kaufen. Lassen wir zunächst einige Befürworter der UKW-Abschaltung und Anhänger von DAB zu Wort kommen.

«Schweiz ist innovativ und mutig»

«Der Technologiewechsel ist richtig, man musste diesen Schritt tun», sagt Florian Wanner auf Anfrage. Er ist Leiter Radio bei CH Media – jenem Konzern also, zu dem neben fünf anderen Sendern auch Radio 24 gehört, das Schawinski 1979 als erstes Schweizer Privatradio gegründet hatte.

Dass die Schweiz beim Systemwechsel weiter sei als das Ausland, findet Wanner «innovativ und mutig». Es herrsche unter den Privatradiobetreibern weitgehende Einigkeit, dass der Plan richtig sei. Und die Klangqualität von DAB sei eindeutig besser als jene von UKW.

Gegenwärtig senden die meisten Radiostationen über drei Kanäle, nämlich UKW, DAB sowie übers Internet. Um den privaten Sendern den Betrieb über DAB zu erleichtern, subventioniert das Bakom deren Kosten, im Moment noch zu 50 Prozent. Diese Subventionen laufen aber aus.

«UKW ist eine veraltete Technologie», sagt René Wehrlin. Er ist beim Bakom für die Digitalisierung im Rundfunkbereich zuständig und koordiniert eine Kampagne, um Hörerinnen und Hörer, die noch auf UKW empfangen, zum Umstieg auf DAB zu animieren. Um gegenüber Global Players wie Youtube oder Spotify bestehen zu können, sagt Wehrlin, müsse sich das Radio digitalisieren.

«Es ist allen klar: UKW hat keine Zukunft.» Iso Rechsteiner, Ex-Kommunikationschef SRG

Laut dem Bakom-Experten ist es für einen Sender rund eineinhalbmal so teuer, Infrastrukturen für UKW und DAB gleichzeitig zu unterhalten, wie wenn er nur über DAB sendet. Wanner bestätigt die Zahl. «Nur digital kann das Radiohören gerettet werden – denn auf Dauer ist es für die Radiosender unmöglich, die Infrastruktur für UKW und DAB gleichzeitig zu finanzieren», sagt Wehrlin.

«Es ist allen klar: UKW hat keine Zukunft. Die Privatradiobetreiber vollziehen den Technologiewechsel aus Überzeugung», betont auch der ehemalige SRG-Kommunikationschef Iso Rechsteiner. Heute ist er Koordinator und im Auftragsverhältnis Sprecher einer Arbeitsgruppe, in der die SRG, die Verbände der privaten Radiostationen und das Bakom über Fragen des öffentlichen Rundfunks beraten und entscheiden.

Seit Herbst 2015 ermittelt das Marktforschungsinstitut GFK im Auftrag des Bakom, wie viel die Schweizer Bevölkerung über welchen Kanal Radio hört. Dabei stellt es für DAB und die Nutzung übers Internet ein stetiges Wachstum fest, während UKW an Boden verliert.

«Es wird einen gewaltigen öffentlichen Aufschrei geben.» Roger Schawinski, Chef des Zürcher Senders Radio 1

Roger Schawinski ist in fast allen Punkten anderer Meinung als die Befürworter der UKW-Abschaltung. In einem Telefongespräch bezeichnet er DAB als «gigantische Fehlinvestition» und als Technologie, die sich international nicht durchgesetzt habe. «Dass nun in der Schweiz als einzigem Land in Mitteleuropa nicht mehr über UKW gesendet werden soll, ist nichts anderes als der Versuch, den viele Millionen teuren und unsinnigen Entscheid zugunsten von DAB nachträglich zu rechtfertigen», sagt Schawinski.