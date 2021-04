Der Zürcher Böögg schickte Corona nach 13 Minuten zum Teufel

Das war am Montagabend. Da hatte der Böögg bereits einen ereignisvollen Tag hinter sich. Rückblende: Am Morgen um 7.05 Uhr verliert der Böögg seine Bodenhaftung. An einem Mobilkran befestigt, schwebt er hoch über der engen Schöllenenschlucht und drehte sich zwei-, dreimal hin und her. Hätte er einen Kopf, würde man glauben, dass er die herrliche Aussicht geniessen will.

Der Kran positioniert den Böögg behutsam auf dem vorbereiteten Holzgerüst. Dort nimmt ihn Böögg-Bauer Lukas Meier in Empfang und rückt ihn zurecht. Dann bohrt er ihm ein Loch in den Hals, um den ultimativen Sprengkörper einzusetzen. Wenn der in die Luft geht, wissen die Zürcherinnen und Zürcher, ob es einen guten oder schlechten Sommer geben wird.