Wie zwei Nahtoderlebnisse sein Leben veränderten

Roger Keller war 2008 auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er spielte in der Nationalliga A Basketball, war beruflich erfolgreich. Für die nötige Fitness auf diesem Niveau trainierte der damals 31-Jährige bis zu sechs Mal pro Woche. Und dies jeweils direkt nach der nervenaufreibenden Arbeit als Privatkundenberater bei der einer Bank. Keller, in Uster aufgewachsen, war fast pausenlos in Bewegung, genoss aber auch den Lifestyle eines Bankers.