Justiz lässt mutmasslichen Terroristen entwischen

In ihren weissen Gewändern und mit den gefalteten Händen sehen die Kinder ein bisschen wie Engel aus. Der Priester trägt einen gelben Talar. Zur Kommunion steckt er Miran S. (Name geändert) eine Hostie in den Mund. Hinter dem 9-Jährigen stehen die Eltern, stolz, ebenfalls mit gefalteten Händen. Es ist ein Sonntag im Mai 2011.