14 Personen positiv auf Corona getestet

Im Schulhaus Wolfrichti im Grüt auf Gossauer Gemeindegebiet mussten vor kurzem drei Schulklassen in Quarantäne, da es vereinzelte Coronafälle gab. Daraufhin ordnete der kantonale schulärztliche Dienst am Freitag, 16. April, einen Massentest an. Das teilen der Gossauer Gemeinderat und die Schulpflege mit. Getestet wurden alle Kinder im Grüt, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, sowie alle Mitarbeitenden. Insgesamt waren es 246 Personen.

Nun sind die Ergebnisse da: 14 aller getesteten Personen weisen ein positives Resultat aus. Sie befinden sich ab sofort in Isolation. Bislang mussten keine weiteren Klassen in Quarantäne.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, gab es einige Eltern, die ihre Kinder nicht testen liessen. Diese werden nun bis zu den Frühlingsferien vom Unterricht ausgeschlossen, um weitere Übertragungen zu verhindern.