Mögliche Brandstiftung auf Baustelle in Rapperswil-Jona

Am Sonntag kurz nach Mitternacht sind auf einer Baustelle an der Oberen Bahnhofstrasse in Rapperswil-Jona gestapelte Paletten mit Isolationsmaterial in Brand geraten. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Die Kantonale Notrufzentrale erhielt eine Meldung über diese Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte aus und hatte den Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht. Ob Brandstiftung im Vordergrund steht oder nicht, ist noch unklar. Dies wird nun durch die Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Franken geschätzt.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Sie bittet Personen, denen im obgenannten Zeitraum in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich bei der Polizeistation Rapperswil-Jona (058 229 57 00) zu melden. (hug)