In einer Pizzeria in Schwerzenbach brennt es

In der Pizzeria Schwanen in Schwerzenbach brach am Sonntagnachmittag ein Feuer aus. Das berichtet 20 Minuten. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen sei.

Die Medienstelle der Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage den Brand gegenüber Züriost. Über die Ursache sowie die entstandenen Schäden konnte sie um 18.30 Uhr noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr ist vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Wie ein Mediensprecher der Polizei vor Ort sagt, wurden keine Personen verletzt. Ausserdem seien die Löscharbeiten «auf gutem Weg» und das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Der Brand sei gegen 16.30 Uhr ausgebrochen. Das Gebäude wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Wie lange die letzten Löscharbeiten noch dauern werden, ist derzeit noch unklar. (hug)