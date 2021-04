Im Kanton Zürich stehen Tausende Erstimpfungen auf der Kippe

Der Impfstoffhersteller Moderna hat der Schweiz am Samstag anstatt 350'000 lediglich ein Fünftel der Dosen geliefert. Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe Moderna kurzfristig mitgeteilt, dass die Anzahl Dosen der Lieferung vom Samstag reduziert werde und lediglich rund 70'000 Dosen in der Schweiz eintreffen würden. Das schreibt die Nachrichtenagentur Keystone-SDA (Sda).

Der Kanton Bern hatte das BAG am Samstag wegen des kurzfristig mitgeteilten Lieferengpasses von Moderna scharf kritisiert. Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) forderte, dass der Bund die Verantwortung deshalb Fachleuten aus der Wirtschaft übertragen solle.

Zweitimpfungen nicht gefährdet

Die geringere Liefermenge stellt auch den Kanton Zürich vor Probleme. Laut der «Sonntagszeitung» müssen Tausende Erstimpfungen bei Hausärzten verschoben werden. Dies bestätigte eine Sprecherin der Gesundheitsdirektion gegenüber der Zeitung.

In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagt die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP), dass eine so kurzfristige Liefer-Änderung «natürlich ärgerlich» sei. Dank Reserven könnten alle geplanten Zweitimpfungen aber durchgeführt werden. «Allerdings müssen wir den Grossteil der für nächste Woche geplanten Abgaben an Hausärzte für Erstimpfungen verschieben.» Entscheidend sei, dass der Rest der Lieferungen in den nächsten Tagen auch wirklich komme.

Suche nach Lösungen

Das BAG bezeichnet die Verspätung der aktuellen Lieferung gemäss Sda ebenfalls als «ärgerlich». Man habe denn auch sofort bei Moderna interveniert und erreicht, dass ein Teil der Lieferung eingetroffen sei. Die Kantone seien umgehend informiert worden. Das BAG bemühe sich nun mit den Kantonen um Lösungen, damit keine Impftermine verschoben werden müssten.

Das BAG erinnerte auch daran, dass in der Schweiz aber noch Hunderttausende unverimpfte Dosen an Lager sind. Auch der Kanton Bern habe entsprechende Reserven. Ausserdem könne eine Zweitdosis laut den neuesten Empfehlungen der Eidgenössische Kommission für Impffragen (EFIK) ausnahmsweise auch bis zu acht Wochen nach der ersten verabreicht werden.

Lieferung nächste Woche

Auch in Zukunft müsse allerdings mit solchen Schwankungen gerechnet werden. Das BAG betonte ausserdem, dass die genauen Lieferungskadenzen ausserhalb seines Einflussbereichs liegen. BAG-Direktorin Anne Lévy konterte zudem die Kritik von Pierre Alain Schnegg, dass die Impflogistik in privater Hand besser aufgehoben wäre.

Den Lieferengpass habe ja ausgerechnet ein privates Unternehmen zu verantworten, sagte Lévy am Samstagnachmittag im Schweizer Radio SRF. Das Problem liege also beim Hersteller. Die restlichen 280'000 Dosen sollen in der kommenden Woche geliefert werden. (Sda/hug)



Bis im August geimpft

Im Interview mit der «NZZ am Sonntag» stellt die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) in Aussicht, dass im August alle Personen im Kanton Zürich geimpft sein werden, die das wollen. «Konkret rechnen wir mit 900'000 Personen, die dann vollständig gegen Corona geimpft sind», sagt sie. Das wären rund 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung im Kanton Zürich. (hug)