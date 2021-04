Feuerwehr muss Personen retten, niemand verletzt

Am 18.04.2021 geriet kurz nach 16 Uhr ein Haus bei der Kirche in Schwerzenbach in Vollbrand. Vor Ort war ein Grossaufgebot verschiedener Stützpunktfeuerwehren, Sanität und Polizei.

In der Pizzeria Schwanen in Schwerzenbach ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Fotos: Laurin Eicher