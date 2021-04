Italiener geriet wohl in Fänge einer Sekte - Aldi Wetzikon hilft bei Suche

Seit Monaten sucht ganz Italien nach einem jungen Mann aus dem italienischen Sassuolo, das zwischen Parma und Bologna liegt. Alessandro Venturelli ist 21-jährig; er verschwand am 5. Dezember aus seiner Heimatstadt und gilt seither als vermisst. Nun sucht sogar Wetzikon nach dem Italiener - die Aldi-Filiale in Robenhausen hat ein Plakat prominent an die Eingangstüre gehängt.

Das Schicksal des Mannes beschäftigt die italienischen Medien seit Beginn; die Familie hat Anwälte eingeschaltet und sucht über die Presse prominent nach dem jungen Mann. Da er offenbar auf Google nach Schlagwörtern wie den abgelegensten Orten der Welt oder nach Verstecken gesucht haben soll, geht die Familie davon aus, dass er abtauchen wollte. Sie vermutet, dass er in die Fänge einer Psychosekte geraten sei. Offenbar soll er mit einem zweiten Jugendlichen gleichen Alters namens Stefano Barilli unterwegs sein.

Spur führt in die Schweiz

Doch was hat das mit Aldi Wetzikon zu tun? Gemäss dem ausgehängten Steckbrief in Wetzikon hat sich Venturelli in die Schweiz geschlagen und wurde zuletzt in einer Aldi-Filiale im Raum Zürich gesehen. Italienische Medien berichteten zunächst tatsächlich auch mit Bildmaterial, dass Venturelli und sein Begleiter am Bahnhof Mailand gesehen wurden, wie sie einen Zug nach Zürich bestieg. Doch später meldeten sich zwei italienische Studenten, das seien sie auf dem Bild und nicht die beiden Vermissten.

Mittlerweile ist also die Spur in die Schweiz eher erkaltet - aufgrund der Google-Suche gehen die italienischen Behörden sogar eher davon aus, dass Venturelli und Barilli sich nach Holland abgesetzt hätten. Von einer Spur in eine Aldi-Filiale im Raum Zürich ist nirgends die Rede.

So oder so suchen die Eltern von Venturelli und Barilli weiterhin nach ihren Söhnen. Venturelli ist offenbar 170 cm gross und schlank. Als Kontaktnummer ist das italienische Telefon 0039 338 541 75 48 angegeben.